Torino Roma LIVE 0-0 | il match è iniziato ecco le formazioni

Torino e Roma si sfidano live allo Stadio Olimpico Grande Torino per il 38° turno di Serie A, con il fischio d'inizio alle 20:45. È il gran finale della stagione 2024-25 e le formazioni stanno già scaldando i motori. Segui il match con noi, guidati da Lorenzo Bosca, inviato sul campo. Preparati a vivere emozioni intense in questo ultimo atto!

Appuntamento alle 20e45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino Roma, match del 38° turno di Serie A: seguilo live con noi (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ultimo capitolo, ultima partita di Serie A per quanto concerne la stagione 2024-25.

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola

Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola.

Torino-Roma diretta risultato, oggi live la partita Serie A per la Champions

La squadra di Ranieri, all'ultima della carriera, a caccia dell'Europa più importante: tutta la cronaca dal prepartita al fischio finale

Torino-Roma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La diretta LIVE di Torino-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

Quando si gioca Torino - Roma?

Serie A 2024/2025, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

