Torino-Roma formazioni ufficiali | Ranieri delinea l’attacco

Il grande giorno è finalmente giunto per la Roma, che il 25 maggio rivelerà le formazioni ufficiali per affrontare il Torino. Claudio Ranieri sta definendo la sua strategia offensiva, puntando a conquistare il pass per la prossima Champions League. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, i giallorossi dovranno superare ostacoli difficili, mantenendo la concentrazione e dimostrando il loro indiscusso valore sul campo.

Il giorno tanto atteso è arrivato in casa Roma. Nella serata di oggi 25 maggio, infatti, i giallorossi scopriranno il loro destino, in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima Champions League, seppur per raggiungere l’impresa servirebbe tenere sott’occhio il risultato della Juventus a Venezia. I capitolini, però, dovranno vincere il loro match con il Torino, in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Un duello dal peso specifico notevole, contro un cliente che ha messo in archivio la pratica salvezza e che giocherà quindi a mente libera... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma, formazioni ufficiali: Ranieri delinea l’attacco

Approfondimenti da altre fonti

Torino-Roma, le formazioni ufficiali di Vanoli e Ranieri

Segnala msn.com: Confermato Paredes in mezzo con Koné e Cristante. Davanti Dovbyk parte dalla panchina, ci sono Soulé e Shomuorodov ...

Torino-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro

Secondo msn.com: Claudio Ranieri nella sua ultima partita da allenatore, vuole regalare alla Roma una vittoria che potrebbe portare i giallorossi in Champions League.

LIVE - Torino-Roma, le formazioni ufficiali: davanti Saelemaekers e Shomurodov

ilromanista.eu scrive: Alle 20.45 i giallorossi scendono in campo all'Olimpico Grande Torino per l'ultima giornata di campionato. Ecco le ultime in vista del fischio d'inizio ...

Torino-Roma, Ranieri: "Ringrazio i tifosi. Non penso ci saranno rivoluzioni in estate"