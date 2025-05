Torino-Roma | formazioni ufficiali dove vederla in tv e streaming orario e arbitro

Nel grande palcoscenico del calcio italiano, Torino e Roma si preparano a dare vita a un match cruciale. Claudio Ranieri, alla sua ultima panchina, mira a un trionfo che potrebbe catapultare i giallorossi in Champions League. Scopri le formazioni ufficiali, come seguire l'incontro in TV e streaming, l'orario di inizio e l'arbitro designato per questo incontro che si preannuncia ricco di emozioni.

Claudio Ranieri nella sua ultima partita da allenatore, vuole regalare alla¬†Roma una vittoria che potrebbe portare i giallorossi in Champions League. Il club di Dan Friedkin¬†si trova... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Torino-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro

