Torino-Roma 0-2 | Paredes e Saelemaekers in gol giallorossi in Europa League

La Roma trionfa 2-0 contro il Torino, grazie ai gol di Paredes, su rigore, e Saelemaekers, consolidando il quinto posto in classifica. Un match mai in discussione, che segna anche la conclusione della carriera di Ranieri come allenatore, chiudendo con una vittoria significativa. La prestazione della squadra giallorossa evidenzia determinazione e classe, garantendo un finale di stagione positivo in Europa League.

La Roma vince per due a zero contro il Torino e chiude il suo campionato al quinto posto. La vittoria contro i granata, mai in discussione, porta le firme di Paredes (su rigore) e Saelemaekers. Ranieri chiude la sua carriera da allenatore conquistando i tre punti al termine di un match in pieno... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torino-Roma 0-2: Paredes e Saelemaekers in gol, giallorossi in Europa League

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Roma, le pagelle di CM: Saelemaekers brilla. Disastro Dembelé - La Roma chiude il campionato al quinto posto e batte il Torino 0-2. Decidono Paredes e Saelemaekers, bene il solito Soulè. Nei granata pochi da salvare. Dembelè. Scrive calciomercato.com

Paredes e Saelemaekers fanno vincere la Roma a Torino, ma per la Champions non basta - Match deciso da un rigore dell'argentino e dal raddoppio dell'ex Milan nella ripresa. Il quarto posto però sfuma per il successo della Juve a Venezia ... Segnala gazzetta.it

Torino-Roma 0-2, le pagelle: Saele d'Europa. Paredes vince l'ultimo derby. Ranieri, addio emozionante - Ultima di Ranieri e ultima per la Roma che centra l'Europa League e va vicina alla clamorosa Champions. In gol nella passerella finale contro il Toro Saelemakers ... Lo riporta msn.com