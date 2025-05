Torino-Roma 0-2 LIVE | Saelemaekers raddoppia

Il 25 maggio segna una giornata cruciale per la Roma, determinando il destino europeo della squadra. In questa ultima giornata di campionato, i giallorossi affronteranno il Torino alle 20:45, cercando una vittoria fondamentale per accedere alla Champions League. Con Saelemaekers in grande forma, il match promette emozioni e tensione, mentre i tifosi sperano in un passo decisivo verso la qualificazione.

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest’ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all’Olimpico Grande Torino. 3 minuti fa 25 Maggio 2025 22:07 22:07. 57 ‘ – Ci prova ancora Saelemaekers, che entra in area sulla sinistra e calcia trovando la risposta di Milinkovic-Savic con le gambe... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma 0-2 LIVE: Saelemaekers raddoppia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le probabili formazioni di Torino-Roma; Torino-Roma 25 maggio 2025: assenze, orario, canale TV, streaming e formazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE - Torino-Roma, le formazioni ufficiali: davanti Saelemaekers e Shomurodov

Scrive ilromanista.eu: Alle 20.45 i giallorossi scendono in campo all'Olimpico Grande Torino per l'ultima giornata di campionato. Ecco le ultime in vista del fischio d'inizio ...

Torino-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Shomurodov-Soulé dal 1', Dovbyk in panchina. C'è Elmas

Come scrive calciomercato.com: Torino-Roma, 38esima giornata di Serie A La Roma si gioca l`ultima occasione per centrare il quarto posto. I giallorossi, a quota 66 punti, in casa del Torino devono.

Milan Inter coppa Italia LIVE