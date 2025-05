Torino-Roma 0-2 LIVE le pagelle | Saelemaekers straripante Paredes glaciale

Il 25 maggio segna l'epilogo della stagione della Roma, in un incontro fondamentale contro il Torino. I giallorossi, per aspirare alla Champions League, devono vincere e sperare nei risultati favorevoli dalla Juventus. Le pagelle di "Torino-Roma 02 Live" mettono in luce le prestazioni dei protagonisti: Saelemaekers straripante e Paredes glaciale, in un match che promette emozioni e sorprese fino all'ultimo minuto.

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest’ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all’Olimpico Grande Torino. 3 minuti fa 25 Maggio 2025 22:57 22:57 Hummels celebrato a fine partita... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma 0-2 LIVE, le pagelle: Saelemaekers straripante, Paredes glaciale

