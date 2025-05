Torino-Roma 0-2 | il tabellino

Torino-Roma 0-2: il tabellino TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelè (59` Percium), Maripan, Masina (72` Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72`... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torino-Roma 0-2: il tabellino - Torino-Roma 0-2: il tabellino TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelè (59` Percium), Maripan, Masina (72` Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72` Linetty), Casadei. Come scrive calciomercato.com

Torino-Roma 0-2 il tabellino: un ammonito per parte - Si chiude la stagione del Torino con una sconfitta. Le reti di Saelemakers e Paredes non bastano però alla Roma per arrivare in Champions League a causa della vittoria della Juventus contro il Venezia ... Si legge su toronews.net

Torino-Roma 0-2, in gol Paredes e Cristante: i giallorossi chiudono al 5° posto e vanno in Europa League, in Champions ci va la Juventus - SERIE A - La Roma vince 2-0 sul campo del Torino ma si deve accontentare dell'Europa League. La squadra di Claudio Ranieri chiude la stagione con una vittoria c ... Da eurosport.it

LA PARTITA DELLA SETTIMANA: TORINO-ROMA 2001-02 - Il Popolo del Calcio