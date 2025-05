Torino-Roma 0-2 giallorossi in Europa League

Nella sfida valida per l'Europa League, la Roma di Claudio Ranieri conquista tre punti preziosi battendo 2-0 il Torino all'Olimpico Grande Torino. I gol di Paredes e Saelemaekers accendono la speranza, ma il sogno Champions League svanisce a causa della vittoria della Juventus. Una partita che segna un capitolo importante per il futuro dell'allenatore giallorosso.

