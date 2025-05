Torino-Roma 0-2 giallorossi in Europa League

In un clima di grande emozione, la Roma conquista un'importante vittoria per 2-0 contro il Torino all'Olimpico Grande Torino, ma deve dire addio al sogno Champions League a seguito della vittoria della Juventus. Questa partita segna probabilmente l'ultima panchina per Claudio Ranieri, il quale lascia un'eredità significativa nel cuore dei tifosi giallorossi. L’addio di un grande uomo e allenatore si mescola con la delusione per un finale amaro nella stagione europea.

ROMA (ITALPRESS) – In quella che dovrebbe essere la ultima partita da allenatore di Claudio Ranieri, la Roma batte 2-0 i granata all’Olimpico Grande Torino ma deve rinunciare al sogno Champions League, vista la vittoria della Juventus sul campo del Venezia. L’eredità del tecnico testaccino al suo misterioso erede è quindi l’Europa League. Un risultato importante, visto il dodicesimo posto occupato dalla squadra giallorossa al momento dell’arrivo sulla panchina del futuro advisor dei Friedkin. La Roma fa il suo, ma non basta. Dopo i due boati dello spicchio di tifosi giallorossi per le buone notizie da Venezia (gol dei padroni di casa e annullamento dell’1-1 bianconero), al 18? la Roma sblocca il risultato... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

