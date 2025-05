Torino-Roma 0-1 LIVE | Paredes glaciale dal dischetto fine primo tempo

Il 25 maggio segna una giornata cruciale per la Roma, che nel suo ultimo incontro di campionato affronterà il Torino alle 20:45. I giallorossi, reduci da una stagione intensa, potrebbero garantirsi un posto in Champions League, ma per farlo dovranno trionfare e sperare in un passo falso della Juventus. L'atmosfera è di alta tensione, con gli occhi puntati sul risultato finale.

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest'ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all'Olimpico Grande Torino. 3 minuti fa 25 Maggio 2025 21:37 21:37 47? – Fine primo tempo, 0-1 per la Roma...

Torino-Roma 0-1 LIVE: Paredes glaciale dal dischetto

Il 25 maggio segna la conclusione della stagione della Roma, con una sfida cruciale contro il Torino.

