Torino-Roma 0-0 LIVE | inizia il match

Torinoroma 00 live: il match è iniziato! Oggi, 25 maggio, si chiude la stagione della Roma, che gioca per determinare il proprio futuro europeo. Alle 20:45, i giallorossi devono sconfiggere il Torino per ambire alla Champions League, sperando anche in un passo falso della Juventus. Un incontro decisivo per il destino della squadra e dei suoi tifosi!

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest'ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all'Olimpico Grande Torino. Pochi secondi fa 25 Maggio 2025 20:50 20:50 1? – Inizia il match...

