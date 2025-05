Torino gli esplode il fegato dopo un incidente sul lavoro | 55enne salvato grazie a un trapianto all' ospedale Molinette

A Torino, un uomo di 55 anni ha rischiato la vita dopo un grave incidente sul lavoro, esplodendogli il fegato. Grazie a un intervento tempestivo e complesso, effettuato presso le Molinette con quattro operazioni, è stato possibile salvarlo. La Città della Salute ha definito l’intervento "ai limiti dell’impossibile", sottolineando l’elevata difficoltà e l’importanza del personale medico nella riuscita del trapianto.

Un grave incidente sul lavoro ha causato l'esplosione del fegato di Martino, 55 anni di Torino. Trasportato d’urgenza a Cuneo, è stato sottoposto a quattro interventi, culminati con un trapianto di emergenza.

Segnala msn.com: Il suo fegato era praticamente "esploso" dopo un grave incidente sul lavoro: un agricoltore di 55 anni della provincia di Cuneo è stato salvato a Torino con un trapianto eseguito all'ospedale Molinett ...

Si legge su lapresse.it: Milano, 25 mag. (LaPresse) - Martino è stato vittima di un incidente sul lavoro che gli aveva causato l'esplosione del fegato. Portato di corsa in ospedale, a ...

Riporta torino.corriere.it: Necessari 4 passaggi in sala operatoria per salvare un uomo di 55 anni il cui addome era stato schiacciato da una pala agricola in un'azienda del Cuneese. Il trapianto è stato eseguito all'ospedale Mo ...

