Torinese sequestrato a New York | sarebbe stato torturato con taser e una pistola puntata in testa

Un'italiana di 24 anni è stata arrestata a New York con l'accusa di aver sequestrato e torturato Michael Carturan, un giovane di Rivoli, con l'uso di taser e una pistola puntata alla testa. Il ‘New York Post’ riporta che Carturan è stato rapito per due settimane, mentre anche John Woeltz, investitore di criptovalute, è stato fermato. La vicenda scuote l'ambiente internazionale, sollevando inquietanti domande sul crimine e la giustizia.

Da quanto riferisce il ‘New York Post’ sarebbe stata fermata una ragazza italiana di 24 anni con l’accusa di sequestro e tortura di Michael Carturan, il giovane originario di Rivoli che per due settimane è stato rapito a New York. In manette è finito anche John Woeltz, investitore di criptovalute... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torinese sequestrato a New York: sarebbe stato torturato con taser e una pistola puntata in testa

Scopri altri approfondimenti

Torinese sequestrato e torturato a New York: dopo due settimane è riuscito a scappare

Un giovane di Rivoli, 28 anni, sequestrato e torturato a New York per due settimane, ha finalmente trovato la libertà autonomamente, riuscendo a fuggire dall’appartamento in cui era rinchiuso.

Turista italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, arrestato un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York: arrestato trader di criptovalute

Un turista italiano è stato sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York, vittima di un trader di criptovalute che cercava di costringerlo a consegnare una somma milionario.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sequestrato e torturato a New York, spunta una misteriosa donna di Latina: chi è

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Torinese sequestrato a New York: sarebbe stato torturato con taser e una pistola puntata in testa

torinotoday.it scrive: La polizia americana avrebbe fermato una ragazza di 24 anni italiana e John Woeltz, investitore di criptovalute ...

New York, turista italiano rapito e torturato da un trader: voleva password dei suoi conti

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo New York, turista italiano rapito e torturato da un trader: voleva password dei suoi conti ...

Turista torinese sequestrato e torturato a New York per due settimane #notizie #attualità