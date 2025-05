Tommasi a Barbiana per la Marcia della Pace E domani digiuno per Gaza

Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha preso parte oggi, 25 maggio, alla Marcia della Pace a Barbiana, dimostrando il suo impegno per la solidarietà e la pace. Domani, in segno di supporto per Gaza, aderirà anche a una giornata di digiuno, un'iniziativa promossa dalla Rete per Gaza che ha ricevuto l'adesione di diversi consiglieri comunali veronesi, tra cui Annamaria...

Anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha partecipato oggi, 25 maggio, alla Marcia della Pace a Barbiana. Il primo cittadino ha inoltre aderito all'appello Rete per Gaza, che prevede una giornata di digiuno per domani. All'appello hanno aderito anche i consiglieri comunali veronesi Annamaria... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tommasi a Barbiana per la Marcia della Pace. E domani digiuno per Gaza

Altri articoli sullo stesso argomento

San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace

Domani, San Valentino Torio si prepara a ospitare la Marcia della Pace, un'iniziativa significativa per promuovere l'unità e la solidarietà.

'Facciamo la pace?!', bambini e ragazzi in marcia dal porto antico a De Ferrari

In occasione dell'anniversario dei bombardamenti su Genova nel maggio 1944 e degli ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Comunità di Sant'Egidio promuove 'Facciamo la pace?!'.

A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in duemila in marcia per la pace

A ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il messaggio di pace risuona forte e chiaro. Mercoledì 14 maggio, oltre duemila bambini e ragazzi di Genova hanno partecipato alla manifestazione 'Facciamo la pace?!', marciando per le vie del centro storico e del porto antico, unendo le loro voci in un appello per un futuro di pace e solidarietà.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vicchio, a piedi fino a Barbiana per una 'Scuola maestra di pace'

Come scrive msn.com: Numerosa la partecipazione alla 24esima edizione della marcia, tra loro Eugenio Giani, Romano Prodi e Rosy Bindi ...

'Scuola Maestra di Pace', a piedi fino a Barbiana per la 24esima Marcia

055firenze.it scrive: Le parole ‘I care' scritte sulle maglie indossate dagli studenti, magliette con il logo della Marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi, la bandiera della Pace e la bandiera della Palestina lungo la " ...

Marcia a Barbiana per chiedere la pace

Si legge su msn.com: (ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 25 MAG - Magliette con la scritta 'I care', altre con il logo della Marcia della pace Barbiana-Perugia-Assisi, la bandiera arcobaleno e quella della Palestina: così oggi lu ...