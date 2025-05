tod s conquista il mondo del lusso tre premi per l eccellenza italiana

Tod’s conquista il mondo del lusso con tre premi per l’eccellenza italiana. Il gruppo marchigiano, guidato da Diego Della Valle a Sant’Elpidio a Mare, si distingue per qualità, tradizione, innovazione e sostenibilità. La strategia vincente ha rafforzato il suo ruolo come simbolo di eccellenza italiana, confermandosi leader nel settore del lusso internazionale.

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo) Tod’s continua a imporsi come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, non solo per la qualità dei suoi prodotti ma anche per la visione strategica che fonde tradizione, innovazione e sostenibilità. Il gruppo marchigiano, guidato da Diego Della Valle, ha recentemente incassato tre riconoscimenti internazionali che rafforzano la sua posizione come punto di riferimento nel settore del lusso globale e come datore di lavoro virtuoso in Europa. Della Valle ha ricevuto il “Changemaker Award for Craftsmanship“ durante la terza edizione del “Changemakers in Luxury Fashion“, evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net