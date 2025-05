TNA | Preoccupazione per Tessa Blanchard dopo un infortunio a Under Siege

Tessa Blanchard, una delle stelle più luminose della TNA Wrestling, sta vivendo un momento di preoccupazione dopo un infortunio subito durante l'evento Under Siege. La sua assenza è stata evidenziata durante le registrazioni televisive a Brampton, in Ontario, sollevando preoccupazioni tra i fan e i colleghi. Le fonti interne hanno riportato dettagli sull’incidente, alimentando l'attenzione su come questo impatterà il futuro della talentuosa lottatrice.

Una delle più grandi star della TNA Wrestling è attualmente fuori gioco a causa di un infortunio subito durante Under Siege. Tessa Blanchard era assente in modo evidente durante la seconda serata delle registrazioni televisive della TNA a Brampton, in Ontario. Secondo diverse fonti interne alla compagnia, Blanchard avrebbe riportato una commozione cerebrale durante il suo match contro Arianna Grace, andato in scena venerdì nel pay-per-view Under Siege. Nonostante il sospetto infortunio, Blanchard avrebbe comunque portato a termine l’incontro. Fightful Select ha appreso della situazione dopo che un post sui social aveva criticato alcune sequenze mal riuscite del match... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Preoccupazione per Tessa Blanchard dopo un infortunio a Under Siege

Argomenti simili trattati di recente

TNA: Tessa Blanchard tra polemiche e provocazioni, il suo post infiamma i social

Tessa Blanchard, étoile della TNA Wrestling, si fa notare sui social con una Instagram story provocatoria.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Estesa la chiusura a tutte le scuole per il caso di meningite: preoccupazione tra i genitori

A Carovigno, cresce la preoccupazione tra i genitori dopo la segnalazione di un caso di meningite che ha colpito un docente della scuola primaria "Nicola Brandi".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

TNA: Fan infuriati dopo la t-shirt di Tessa Blanchard, “Commercializzate il razzismo”

Scrive zonawrestling.net: Bufera sui social dopo il lancio della t-shirt “I Hate Tessa”, con ... della wrestler La TNA Wrestling è finita di recente al centro delle polemiche. Il motivo? Un po’ un auto-gol. Una maglietta ...

TNA: La firma di Tessa Blanchard genera caos. Jordynne Grace rifiuta di lavorare con lei in futuro

Segnala zonawrestling.net: Giungono ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione Tessa Blanchard/TNA. Come già riportato sul nostro sito, Tessa pare abbia firmato un nuovo accordo con la compagnia, il che segnerebbe un suo ...

Tessa Blanchard: “Ad un certo punto della mia carriera non riuscivo più a vivere”

Lo riporta msn.com: Tessa Blanchard ha detto. I problemi legati alla TNA e al suo addio Parlando in modo più preciso della sua vita durante la run in TNA e anche dopo, ha detto: “Mi ricordo che vivevo a Tijuana in ...