Tiro a segno con allaccio abusivo alla rete elettrica | sigilli e denuncia per il gestore

A Gallipoli, i militari della Guardia di Finanza, durante controlli, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono stati apposti sigilli e presentata denuncia contro il gestore. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia che, prima di altri arresti per spaccio di cocaina a Felline, ha rafforzato i controlli sul territorio. L’attività mira a contrastare illegalità e abusi, garantendo maggiore sicurezza e legalità nella zona.

GALLIPOLI -  L’intensa attività di controllo sul territorio di competenza da parte dei militari della guardia di finanza di Gallipoli, prima dell’intervento in quel di Felline per gli ulteriori arresti per spaccio di cocaina, ha portato anche a scoprire un allaccio abusivo alla rete elettrica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tiro a segno con allaccio abusivo alla rete elettrica: sigilli e denuncia per il gestore

