Tir si ribalta sull’A10 tra Pra' e Aeroporto riaperta alle 18 la carreggiata verso Genova

Un incidente stradale ha causato il ribaltamento di un tir sull'A10 tra Pegli e l'Aeroporto di Genova, rendendo necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione del capoluogo ligure. La situazione è stata gestita e la strada è stata riaperta alle 18. Durante l'emergenza, sono state distribuite 4.500 bottigliette d’acqua per garantire il supporto agli automobilisti bloccati.

Incidente in A10, tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Nella giornata distribuite 4.500 bottigliette d’acqua... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tir si ribalta sull’A10 tra Pra' e Aeroporto, riaperta alle 18 la carreggiata verso Genova

Se ne parla anche su altri siti

Tir si ribalta sull’A10 tra Pegli e Aeroporto: carreggiata chiusa tra Pra’ e Sestri - Genova – Incidente in A10, tra Pegli e Genova aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Traffico al momento bloccato. L'incidente, secondo le prime informazioni, ha coinvolto solo un mezzo pesante. ilsecoloxix.it scrive

Tir ribaltato in A10, una domenica infernale: autostrada riaperta a una corsia dopo otto ore - Genova. È stata riaperta intorno alle 18.00 una corsia dell’autostrada A10 in direzione Genova, dopo l’incidente che ha visto coinvolto un tir ribaltato nella galleria Cantarena tra i caselli di Genov ... Come scrive msn.com

A10 Pra’-Aeroporto, Tir si ribalta: tratta chiusa e traffico bloccato - Poco prima delle 10 di oggi sull’autostrada A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pra’ e Aeroporto in direzione Genova, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’ ... Secondo ligurianotizie.it

Incidente in A10 a Genova, tir si ribalta: giornata di caos su autostrada e Aurelia