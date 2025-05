Tifosi viola sperano nell' Europa | sfida decisiva a Udine e contestazione in corso

I tifosi viola sperano ancora nell'Europa, nonostante la sfida decisiva a Udine e una contestazione in corso. Credono nella possibilitĂ di qualificarsi, anche se devono vincere e sperare in una sconfitta della Lazio con il Lecce. Circa 500 supporters hanno comunque raggiunto Udine, mantenendo alta la fiducia. La squadra di Palladino affronta questa difficile missione, determinata a credere nel sogno europeo nonostante le difficoltĂ .

Ci credono ancora, i tifosi viola. E come loro anche i giocatori di Palladino, che per centrare un’ Europa che sulla carta sembra impossibile devono vincere a Udine e sperare che la Lazio perda in casa con il Lecce. Un tetris complesso che tuttavia non ha scoraggiato circa 500 supporters che raggiungeranno il Bluenergy Stadium per provare a chiudere al meglio una stagione destinata, in ogni caso, a lasciare dell’amaro in bocca. Ma quello che piĂą interesserĂ capire sarĂ l’umore del tifo dopo la contestazione andata di fa che ha chiamato in causa in primis il tecnico e il ds Pradè e solo di rimbalzo il presidente Commisso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifosi viola sperano nell'Europa: sfida decisiva a Udine e contestazione in corso

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Fiorentina, Pradè: “Serve analisi profonda. Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza”. Squadra fischiata dai tifosi viola

Dopo la sconfitta contro il Venezia, Daniele Pradè ha espresso preoccupazione per i troppi punti persi dalla Fiorentina, evidenziando l'importanza di un'analisi approfondita.

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative

Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Kean Fiorentina, futuro in bilico per il centravanti viola. Pradé ha già in mano quel sostituto che fa sognare i tifosi!

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è incerto, con la società che sta valutando il calciomercato in attesa della possibile qualificazione in Europa.

Se ne parla anche su altri siti

Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video

Riporta informazione.it: I tifosi viola, sparsi nella città a godersi tranquillamente la serata tra i vari locali del centro, sono stati attaccati e colti di sorpresa da alcuni gruppi… Gli altri portali Notizie a Confronto ...

Viola, Simonetti: “abbiamo dato tutto. Grazie ai tifosi, vicini anche nelle sconfitte”

Come scrive strettoweb.com: Viola eliminata dai Playoff in Gara-2 contro Monopoli: le dichiarazioni del capitano Ilario Simonetti al termine della stagione ...

Colpo col Bologna, la Fiorentina spera ancora nell'Europa

Secondo ansa.it: La Fiorentina batte il Bologna 3-2 e resta ancora in corsa per un piazzamento europeo.

500 cuori viola anche in Lettonia ????