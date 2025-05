Tifosi staff e sponsor del Ravenna in campo per solidarietà | arriva la partita del cuore

Il 2 giugno allo Stadio Benelli, tifosi, staff e sponsor del Ravenna calcio si uniscono in campo per la Partita del Cuore, evento benefico a favore dell’Advs Ravenna. La serata sarà all’insegna di divertimento, passione sportiva e solidarietà, con tutto il ricavato devoluto a favore di questa realtà locale. Un’iniziativa che evidenzia il valore dello sport come strumento di solidarietà e sostegno comunitario.

Una serata all'insegna del divertimento, della passione sportiva e soprattutto della solidarietà. Domenica 2 giugno lo Stadio Benelli ospiterà La Partita del Cuore, un evento benefico organizzato dal Ravenna calcio il cui ricavato sarà interamente devoluto all'Advs Ravenna, realtà da sempre.

