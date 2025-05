Thuram a Sky | È una partita molto importante siamo fiduciosi Com’è andata la mia stagione? Rispondo così

Thuram ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Venezia e Juventus. Il centrocampista bianconero ha espresso la sua fiducia per questa partita cruciale, riflettendo sulla sua stagione e sul significato che ha per lui e per la squadra. Ecco le sue parole nel pre-partita di questo atteso incontro di Serie A.

Thuram ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del centrocampista bianconero sul match. Anche Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. THURAM – «È una partita molto importante, se vinciamo andiamo in Champions. Come al solito siamo concentrati ed abbiamo fiducia in noi. Giochiamo per vincere come sempre. La mia stagione è andata bene, però è più importante la squadra. Dobbiamo vincere oggi e poi possiamo dire di aver fatto il nostro lavoro». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram a Sky: «È una partita molto importante, siamo fiduciosi. Com’è andata la mia stagione? Rispondo così»

