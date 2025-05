Thuram a DAZN | Dobbiamo vincere Abbiamo lavorato bene Tudor ci chiede questa cosa MOTM di maggio? È grazie alla squadra

Khephren Thuram ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Venezia e Juventus. Il centrocampista ha sottolineato l'importanza della vittoria, evidenziando il lavoro svolto con il mister Tudor. Inoltre, ha condiviso il suo riconoscimento come "Man of the Match" di maggio, attribuendolo al supporto della squadra. Ecco le sue parole sul match di Serie A e le aspettative per la gara.

Khephren Thuram ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sappiamo che è una partita molto importante per noi. Se vinciamo andiamo in Champions e vuole dire che dobbiamo vincere. È stata una settimana di lavoro come le altre, andiamo sempre forti nell’allenamento come chiede il mister e lo facciamo bene. È un premio di squadra, sono giocatore del mese grazie ai miei compagni. Oggi se vinciamo è grazie alla squadra»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram a DAZN: «Dobbiamo vincere. Abbiamo lavorato bene, Tudor ci chiede questa cosa. MOTM di maggio? È grazie alla squadra»

