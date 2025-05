Theo Hernández e Rafa Leao ultima con il Milan senza aver salutato?

Theo Hernández e Rafael Leão, ultimi con il Milan senza saluto ufficiale, sono rimasti in panchina nel match tra Milan e Monza. Entrambi avrebbero potuto partire, ma così hanno 'saltato' l'ultimo saluto al loro pubblico, lasciando una nota di incertezza sul loro futuro con il club. La loro presenza o assenza alimenta i protagonisti delle gossip e delle speranze di tifosi, mentre il tempo dirà quale sarà il loro prossimo capitolo.

In Milan-Monza sia Theo Hernández sia Rafael Leão sono rimasti in panchina per 90': partissero entrambi, 'saltato' l'addio al loro pubblico... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it