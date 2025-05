The revenant – L’orso di Aurelio De Laurentiis erano le sue certezze lui le ha sconfitte ed è rinato

In un viaggio che unisce cinema e calcio, Aurelio De Laurentiis rinasce come il protagonista di "The Revenant". Dopo un'annata difficile, segnata da scelte fallimentari, l'imprenditore campano riscopre le sue certezze, guidando la squadra verso una nuova era. Con la determinazione di un padre nobile, riunisce i suoi, conquistando cuori e menti, mentre il suo sguardo azzurro si fa simbolo di rinnovamento e speranza.

The revenant È redivivo Aurelio De Laurentiis. Con gli occhi più azzurri di Leonardo di Caprio. Dopo un’annata balorda fatta di scelte sbagliate, uscite deliranti ed allenatori lunari, ha riportato tutti alla stessa pagina. Da uomo saggio. Da padre nobile, impegnato in prima persona dietro le quinte. Sul palco della premiazione ha fatto fatica. Avrebbe voluto alzare lui la coppa al posto del capitano. Due scudetti in tre anni, di confessioni assolutamente antitetiche. Le critiche torrenziali ( qui un nostro articolo molto critico ) dovute ad una scarsissima preparazione alla gestione della vittoria, rispedite al mittente... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - The revenant – L’orso di Aurelio De Laurentiis erano le sue certezze, lui le ha sconfitte ed è rinato

