The Paper | Stelle The Office Spingono Domhnall Gleeson Nello Spinoff di Greg Daniels

Domhnall Gleeson si unisce al cast di "The Paper", lo spinoff di Greg Daniels, grazie all'influenza di John Krasinski e Steve Carell. Scopri le motivazioni che hanno spinto l'attore a partecipare a questo atteso progetto e le sue opinioni su un eventuale cameo dei due storici protagonisti di "The Office". Un mix di nostalgia e innovazione promette di catturare l’attenzione dei fan!

Scopri perché John Krasinski e Steve Carell hanno convinto Domhnall Gleeson ad unirsi al nuovo progetto di Greg Daniels, The Paper, e cosa pensano di un possibile cameo... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - The Paper: Stelle The Office Spingono Domhnall Gleeson Nello Spinoff di Greg Daniels

