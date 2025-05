The Family del 26 maggio 2025 | Devin svela collusione intrighi in carcere e amore sincero tra Cihan e Serap

A partire dal 26 maggio 2025, "The Family" svela segreti in attesa di essere scoperti. Devin mette a nudo collusioni e intrighi carcerari, mentre l’amore tra Cihan e Serap si fa sempre più intenso. L’episodio, in onda su Canale 5 alle 16:25, promette emozioni travolgenti e colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo. Preparati a un viaggio tra misteri e passioni!

Le anticipazioni per l’episodio di The Family, in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5 alle 16:25, promettono emozioni forti e rivelazioni che lasceranno il pubblico senza fiato. La soap turca si tinge di colpi di scena e tensioni che si intrecciano in una trama ricca di segreti e passioni, destinata a tenere incollati . L'articolo The Family del 26 maggio 2025: Devin svela collusione, intrighi in carcere e amore sincero tra Cihan e Serap è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - The Family del 26 maggio 2025: Devin svela collusione, intrighi in carcere e amore sincero tra Cihan e Serap

Altre letture consigliate

The Family, anticipazioni dal 26 al 30 maggio: accuse, alleanze e passioni che riscrivono i destini di Hulya

Dal 26 al 30 maggio, “The Family” su Canale 5 porta tensione e sorprese nella vita di Hulya. Accuse, alleanze e passioni sconvolgono l’armonia familiare, mentre segreti nascosti emergono e i destini si imprimono su nuove strade.

The Family Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 maggio 2025: Aslan in punto di morte, qualcuno gli ha sparato!

Scopri le anticipazioni delle puntate di "The Family" dal 26 al 30 maggio 2025 su Canale 5. Aslan è in punto di morte dopo essere stato ferito a colpi di arma da fuoco.

The Family, 26-30 maggio 2025: tradimenti, omicidio e attentato ad Aslan e indagine su Behram

La seconda stagione de "The Family" torna dal 26 al 30 maggio 2025 su Canale 5, offrendo una settimana ricca di colpi di scena tra tradimenti, omicidi e attentati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

The Family Anticipazioni 26 maggio 2025: Cihan si dichiara a Serap!

Riporta msn.com: Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 26 maggio 2025 alle 16:25, Devin ha scoperto che Ergun è in combutta con Hulya.

The Family Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 maggio 2025: Aslan in punto di morte, qualcuno gli ha sparato!

Come scrive msn.com: Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 26 al 30 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della ...

The Family: anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 maggio! Aslan viene sparato, morirà?

Secondo serial.everyeye.it: Nel corso delle nuove puntate dell'amata dizi turca, Alsan rischia di morire dopo essere stato sparato: ecco cosa accadrà ...

io il 26 maggio^^