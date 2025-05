The Family anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025 | Devin aiuta Aslan in un affare

Nelle anticipazioni di "The Family" dal 26 al 30 maggio 2025, Devin Akin offre un inesperato supporto ad Aslan Soykan, nonostante le tensioni tra i due. In un breve viaggio, la psicologa riesce a persuadere Cengiz Yoldan, il potente proprietario di una catena d’alberghi, a renegoziare un cruciale accordo, portando nuovi sviluppi in una trama ricca di colpi di scena.

Anche se il loro rapporto non è dei migliori, Devin Akin si rivela un vero e proprio aiuto per Aslan Soykan nel corso delle prossime puntate di The Family. Durante un breve viaggio, la psicologa convince infatti Cengiz Yoldan, il proprietario di una catena d'alberghi, a stringere un accordo con il marito per la gestione del porto turistico. Escamotage narrativo che consente ai due coniugi di riavvicinarsi. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al giovedì alle 16.25.

