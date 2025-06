The Backrooms da creepypasta a film hollywoodiano | tutti i dettagli

Dalla creepypasta all'horror cinematografico: "The Backrooms" si prepara a conquistare il grande schermo, con Kane Parsons alla regia e nomi noti di Hollywood in trattativa. Questo progetto segna un trend crescente di adattamenti da contenuti web, alimentando la curiosità di milioni di fan. Sarà interessante scoprire come questa inquietante dimensione virtuale prenda vita, portando con sé l'ansia e la suspense che caratterizzano il fenomeno! Pronti a perdervi?

The Backrooms, creepypasta cult del web, arriva al cinema con Kane Parsons alla regia. In trattativa due nomi noti di Hollywood. The Backrooms, uno dei fenomeni horror più iconici nati su Internet, sarà presto adattato per il grande schermo. Così, dopo il film di Minecraft (che ha ottenuto risultati importantissimi al botteghino) e l'imminente adattamento di Skibidi Toilet firmato Michael Bay, il cinema decide di prendere a pieni mani dal web – cosa è successo alla creatività degli sceneggiatori? Ma da dove deriva The Backrooms? Si tratta di una delle creepypasta più diffuse e riconoscibili degli ultimi anni.

