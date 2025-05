Tg Ambiente – 25 5 2025

In questo episodio del Tg Ambiente, in onda il 25 maggio 2025, si analizzano le sfide globali legate alle infrastrutture antinquinamento, con focus su Webuild e l’emergenza idrica. Viene inoltre affrontata l’operazione “GhostNets”, che ha eliminato tre tonnellate di reti fantasma, e presentato il decalogo di Legambiente e Libera per promuovere la giustizia ambientale. Un approfondimento sulle azioni concrete a tutela del nostro pianeta.

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: – Webuild, infrastrutture contro l’emergenza idrica globale – Operazione “GhostNets”, rimosse 3 tonnellate di reti fantasma – Legambiente e Libera presentano un decalogo “per la giustizia ambientale e sociale” – Appello di Greenpeace: salviamo le api e gli impollinatori dai pesticidi mgggtrcol Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg Ambiente – 25/5/2025

