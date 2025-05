Texas pronto a obbligare le scuole a esporre i Dieci Comandamenti Sarà battaglia legale

Il Texas si appresta a rendere obbligatoria l'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche, scatenando una futura battaglia legale. Dopo l’approvazione del Senato, il via libera alla misura sembra imminente anche alla Camera. La decisione solleva forti controversie tra chi sostiene il rispetto della laicità e chi difende le radici religiose del paese, aprendo un acceso dibattito sulla libertà religiosa e sui limiti di intervento dello Stato.

Roma, 25 maggio 2025 – Nelle scuole del Texas presto vedremo affissi i Dieci Comandamenti. Lo stato americano è pronto a richiedere, da settembre, l’obbligo di esposizione dei principi biblici negli istituti pubblici: il Senato ha infatti approvato la prescrizione e la Camera è attesa farlo a breve, inviando il provvedimento al governatore Greg Abbott per la firma. La votazione, per una misura chiave della legislatura, arriva nell'ambito di un più ampio programma in Texas e non solo per aumentare il ruolo della religione nelle scuole. Il precedente della Louisiana. Il disegno di legge 10 del Senato, come riporta Texas Tribune, è andato avanti nonostante una sentenza di un tribunale federale secondo cui una legge simile della Louisiana violava la separazione tra Stato e Chiesa, richiesta dalla Costituzione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Texas pronto a obbligare le scuole a esporre i Dieci Comandamenti. Sarà battaglia legale

Altre letture consigliate

Tutto pronto per “Schools of rock”: sul palco i maestri delle scuole musicali della città

Tutto è pronto per "Schools of Rock"! Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi diventerà il palcoscenico per i maestri delle scuole musicali della città.

Lecco si colora di rosa: tutto pronto per il Giro d'Italia, chiudono le scuole

Lecco si prepara a vivere un evento straordinario: il 29 maggio, la città si tingerà di rosa per il passaggio della 18ª tappa del 108° Giro d'Italia.

Tutto pronto per “Schools of rock”: sul palco i maestri delle scuole musicali della città

Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si trasformerà in un palcoscenico vibrante per "Schools of Rock".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova legge Texas: esposti i 10 comandamenti nelle scuole

Da tag24.it: Una nuova proposta di legge in Texas potrebbe far entrare prepotentemente la religione nelle scuole pubbliche. I disegni presentati dal Senato texano sono tre e se approvati anche dalla Camera ...

La violenza dei no vax ??