In Texas, l'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle aule scolastiche diventa obbligatoria. La Camera dei rappresentanti ha approvato in terza lettura un disegno di legge che prevede la riproduzione di testi religiosi in tutte le scuole pubbliche entro settembre 2025. Questa decisione solleva interrogativi sulla separazione tra Stato e religione e sul ruolo delle istituzioni educative nel promuovere valori religiosi.

La Camera dei rappresentanti ha approvato in terza lettura il disegno di legge. I testi religiosi saranno esposti obbligatoriamente in ogni aula delle scuole pubbliche entro settembre 2025... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Texas, obbligatorio esporre i Dieci Comandamenti in classe

Il Texas si appresta a rendere obbligatoria l'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche, scatenando una futura battaglia legale.

Il Texas si appresta a diventare il primo Stato americano a rendere obbligatoria l'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche.

Riporta globalist.it: In Texas, la destra repubblicana spinge per un controverso disegno di legge che imporrebbe l'esposizione obbligatoria dei Dieci Comandamenti in tutte le aule delle scuole pubbliche.

Scrive msn.com: Il Senato dello stato americano approva la misura, dopo l’ok della Camera dovrebbe arrivare la firma del governatore Greg Abbott. Il precedente della Louisiana, dove un provvedimento simile è stato bl ...

Secondo msn.com: Se passa la legge in ogni aula sarà affisso un poster o una copia incorniciata di una specifica versione inglese dei comandamenti ...

