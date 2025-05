Test Invalsi | Autoritarismo e merito non prevalgano sulla missione formativa

Anche quest’anno, le prove Invalsi sono state svolte nelle scuole italiane, coinvolgendo classi campione di primaria e secondaria. Tuttavia, questa edizione introduce un’attenzione particolare all’equilibrio tra autoritarismo, merito e la missione educativa. L’obiettivo è garantire che le valutazioni non prevalgano sull’importanza di un percorso formativo centrato sul benessere e lo sviluppo degli studenti, contribuendo a un sistema scolastico più equo e qualificante.

Anche quest'anno sono state effettuate nelle scuole primarie e secondarie italiane, in classi campioni, le prove che l'istituto di ricerca Invalsi(Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione), organizza e svolge da anni. Quest'anno per la prima volta.

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali

A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

