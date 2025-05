terrorizzato e minacciato con una spranga mentre cammina per strada

Un 23enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito e minacciato un passante con una spranga. Dopo averlo terrorizzato e costretto a consegnare sei euro, l’aggressore è fuggito, ma è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo, ora in custodia, dovrà rispondere di rapina e minacce.

