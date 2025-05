Terrore in villa banda di rapinatori armati fa irruzione nella notte

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2025, una brillante villa ai margini di Terni è stata teatro di un drammatico episodio. Tre rapinatori armati, alcuni con volti coperti, hanno fatto irruzione nella proprietà, seminando il terrore tra i presenti. La rapina, avvenuta tra le 1 e le 2, lascia gravissime preoccupazioni sulla sicurezza nella zona e apre un'ampia indagine delle forze dell'ordine.

Terni, 25 maggio 2025 - Rapina nella notte in una villa di proprietà di un imprenditore in Strada Santa Filomena, in zona periferica. Tra le una e le due, tre banditi a volto coperto e armati di pistola (che per gli investigatori della polizia potrebbe trattarsi di un'arma giocattolo) hanno fatto irruzione nella villa svegliando l'imprenditore e i familiari presenti, tra cui una figlia. I banditi, che hanno fatto riconoscere un accento italiano, si sono impossessati di 3mila euro in contanti e due pistole, essendo l'imprenditore un collezionista di armi. Tra la refurtiva ci sarebbero anche due Rolex. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore in villa, banda di rapinatori armati fa irruzione nella notte

