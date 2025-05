Terremoto nuova scossa in Italia | ancora lì!

Oggi, domenica 25 maggio, l'Italia è stata nuovamente colpita da una scossa di terremoto registrata alle 19:27. L’evento sismico ha interessato un’area già sotto attenta osservazione da parte degli esperti. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno monitorato il fenomeno, che continua a suscitare preoccupazione tra la popolazione e le autorità competenti.

Oggi, domenica 25 maggio, una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 19:27 in Italia, in un'area da tempo sotto l'attenta sorveglianza dei sismologi. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell' Ingv e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno rilevato il fenomeno, segnalando un'attività sismica che continua a destare preoccupazione tra gli abitanti. Il sisma, secondo i rilevamenti iniziali, si è verificato a una profondità di circa un chilometro. Sebbene la magnitudo non sia stata ancora ufficialmente comunicata, è chiaro che questa scossa fa parte della sequenza sismica che interessa la zona da molti mesi, con episodi di varia intensità...

