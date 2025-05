Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi scossa alle ore 19 28 con epicentro in via Antiniana e di magnitudo 2 0

Oggi, nel tardo pomeriggio, la terra è tornata a tremare nei Campi Flegrei, con una scossa avvertita alle 19:28. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro in via Antiniana. La popolazione locale è stata colpita da una certa angoscia, ma fortunatamente non si segnalano danni significativi. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.

© Ilmattino.it - Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, scossa alle ore 19.28 con epicentro in via Antiniana e di magnitudo 2.0

