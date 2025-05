Terremoto a Napoli nuovo scossa ai Campi Flegrei | ancora paura

Una nuova scossa di terremoto ha colpito oggi, domenica 25 maggio, l'area dei Campi Flegrei, generando inquietudine tra i residenti. Registrata alle ore 19.27, la scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. I primi dati indicano un evento che ha riacceso la paura nella popolazione, già all'erta per l'instabilità geologica della zona.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 25 maggio, alle ore 19.27, nell’area dei Campi Flegrei. A rilevare il sisma sono stati i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’ Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i primi dati, l’evento si è verificato a una profonditĂ di circa un chilometro. Non è stata ancora comunicata la magnitudo, ma il fenomeno rientra nella sequenza sismica che da mesi interessa l’area, con episodi piĂą o meno intensi. Continua lo sciame sismico nell’area flegrea. La zona resta sotto stretta osservazione da parte degli esperti, che stanno analizzando l’evento insieme al resto dello sciame sismico in corso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto a Napoli, nuovo scossa ai Campi Flegrei: ancora paura

