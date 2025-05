Terni progetto MoviMenti | Promuovere il benessere biopsicosociale attraverso il dialogo tra mente e corpo

Il progetto MoviMenti, promosso dall’A.S.D. Pesistica, nasce il 13 maggio con l’obiettivo di promuovere il benessere biopsicosociale attraverso il dialogo tra mente e corpo. Attraverso due incontri settimanali, si mira a rafforzare questa relazione fondamentale, riconoscendo che la salute derive da un equilibrio costante tra dimensioni fisica e mentale. Un percorso dedicato a migliorare la qualità di vita e il benessere complessivo dei partecipanti.

Due appuntamenti settimanali incentrati sulla: “Promozione del benessere biopsicosociale, sottolineando il dialogo costante tra mente e corpo come unica dimensione che permette di vivere in salute”. Il progetto denominato MoviMenti è scattato lo scorso 13 maggio promosso dall’A.S.D. Pesistica... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, progetto MoviMenti: “Promuovere il benessere biopsicosociale attraverso il dialogo tra mente e corpo”

Altri articoli sullo stesso argomento

eSeniors: un progetto per promuovere l'alfabetizzazione digitale tra gli anziani e combattere l'ageismo

Eseniors è un progetto innovativo che si propone di promuovere l'alfabetizzazione digitale tra gli anziani, affrontando il problema dell'ageismo.

Perugia: presentato il progetto PG4Ideas per promuovere l’imprenditorialità giovanile

Oggi, presso il POST – Museo della Scienza di Perugia, è stato ufficialmente presentato PG4Ideas, un progetto dedicato a promuovere l’imprenditorialità giovanile.

Nella Perla Verde arrivano gli influencer, cinque travel blogger per promuovere il progetto Riccione in treno

Nella splendida Riccione, cinque influencer e travel blogger sono pronti a promuovere il progetto "Riccione in Treno".

Se ne parla anche su altri siti

Terni, presentato al liceo Donatelli il progetto Benessere e Salute. La parola agli studenti attraverso un questionario

Da corrieredellumbria.it: E' emerso che i ragazzi vogliono comunque partecipare, sentirsi parte di un contesto che li aiuti a crescere. Ed è proprio questa la sfida per il futuro ...

Progetto 'In Itinere" promuove Acquasparta e Avigliano Umbro

msn.com scrive: (ANSA) - TERNI, 10 MAR - E' stato presentato nella sede della Proviuncia di Terni il nuovo progetto turistico "In Itinere/territori in movimento ... stato detto - è di promuovere e valorizzare ...

Prevenzione in movimento, il medico si allena con i pazienti: l’iniziativa della Lilt Terni

Si legge su umbria24.it: Il medico si allena con i pazienti. Questa l’iniziativa della Lilt Terni che partirà alla fine del mese di maggio. La Lega italiana per la lotta contro i tumori infatti ha organizzato un corso di eser ...

Progetto “Università degli Studi di Perugia-Terni Orienta”