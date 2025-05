Terni gli amici a quattro zampe protagonisti con ‘Mi fido di Te’ | chiusura con Samantha de Grenet e l’apericena GALLERIA FOTOGRAFICA

La prima edizione di ‘Mi fido di Te’ a Terni ha celebrato gli amici a quattro zampe, promuovendo adozioni e incontri dedicati. Collocato in largo Frankl, l’evento ha visto protagonisti cani provenienti dai canili comunali di Colleluna e Monte Argento, con tante iniziative, concludendosi con l’intervento di Samantha De Grenet e un gustoso apericena. Una giornata di festa e solidarietà, racchiusa anche nella galleria fotografica dell’evento.

Prima edizione di ‘Mi fido di Te’ ossia l’evento dedicato agli amici a quattro zampe collocato in largo Frankl. Un weekend contrassegnato da numerose iniziative mettendo al centro la promozione delle adozioni dei cani ospiti dei canili comunali nelle strutture di Colleluna e Monte Argento. Nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, gli amici a quattro zampe protagonisti con ‘Mi fido di Te’: chiusura con Samantha de Grenet e l’apericena GALLERIA FOTOGRAFICA

Leggi anche questi approfondimenti

Basta una foto dei propri amici a quattro zampe sui social per vincere il concorso: come iscriversi

Partecipa al concorso "Musin Musetti" al centro commerciale I Viali! Carica la foto dei tuoi amici a quattro zampe sui social e fai vincere la tua immagine nella categoria cani, gatti o altri animali.

Padroni e amici a quattro zampe: un incontro informativo con gli esperti

Giovedì 15 maggio, il Comune di Forlì invita i padroni di cani a un incontro informativo nel salone comunale di piazza Saffi 8.

Sì, viaggiare ma con un compagno a quattro zampe

Viaggiare con il proprio animale domestico permette di condividere avventure e scoperte, creando ricordi indimenticabili.

Cosa riportano altre fonti

Cimiteri dei cani: un luogo di memoria per i nostri amici a quattro zampe

Secondo rete24.com: Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa bene che il legame affettivo che si crea non è dissimile da quello che si prova verso un familiare. Per molto tempo gli animali sono stati ...

“Dog Run”: la gara di corsa con gli amici a quattro zampe

Segnala 24live.it: L'11 maggio a Terme Vigliatore si è tenuta "Dog Run", la gara di corsa per i padroni e i loro amici a quattro zampe.

In aereo con gli amici a 4 zampe anche di taglia grande

Come scrive msn.com: L’Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe. Con le nuove linee guida appena pubblicate, gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare ...

Terni, adozione amici a 4 zampe: seconda commissione al canile