Terni banda assalta una villa di periferia | bottino di tremila euro Illeso l’anziano residente

Nella notte di domenica 25 maggio, in strada Santa Filomena, Terni, una banda armata ha assaltato una villa di periferia, portando via circa tremila euro. L’anziano residente, un imprenditore, è rimasto illeso. L’attacco, ancora sotto inchiesta, sta destando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto e cercano di identificare i responsabili.

Una rapina a mano armata avvenuta nel cuore della notte in strada Santa Filomena, nella periferia della città. Il fatto di cronaca risale alle prime ore di oggi – domenica 25 maggio – ed è in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. La vittima è un anziano imprenditore a cui sono stati...

