Ternana a Vicenza è la prova del fuoco Il tecnico Liverani | Si riparte da zero

Ternana a Vicenza rappresenta una vera prova del fuoco per Liverani, che deve ripartire da zero. Le Fere arrivano con segnali positivi dalla recente partita, considerata la miglior prestazione da quando Liverani è allenatore, grazie a un primo tempo intenso e di qualità. Tuttavia, l’obiettivo è mantenere concentrazione e migliorare, affrontando una gara divisa in due tempi, cercando di ottenere un risultato convincente.

È una prova del fuoco. Le Fere si presentano a Vicenza con i buoni segnali emersi dalla gara di mercoledì scorso. "È stata la migliore da quando sono qui – spiega Fabio Liverani – con il primo tempo più bello per intensità e gioco. Ma si riparte da zero, con un’altra partita divisa in due tempi. È stimolante giocare in uno stadio all’inglese che ha vissuto per tanti anni la Serie A e che si riempie anche in C. Il Vicenza ha caratteristiche diverse rispetto alla Giana Erminio. È un gruppo che lavora quasi tutto insieme da due anni, con giocatori esperti, giovani di qualità, bravi palleggiatori e attaccanti che trovano la profondità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana a Vicenza, è la prova del fuoco. Il tecnico Liverani: "Si riparte da zero"

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali

Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

