Sabato mattina, nel vivace mercato di Arezzo, Teresa Bellanova, ex ministra alle Politiche Agricole e leader di Italia Viva, ha dialogato con cittadini e sostenitori. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di riunire coraggio e innovazione, proponendo un welfare europeo che risponda efficacemente alle sfide attuali. Un confronto aperto, che ha messo in luce le sue visioni per un futuro più sostenibile e inclusivo.

Sabato mattina, al mercato di Arezzo, Teresa Bellanova, già ministra alle Politiche Agricole e figura di riferimento di Italia Viva, ha incontrato cittadini e simpatizzanti per un confronto aperto sui principali temi dell’attualità . Nel corso dell’incontro, Bellanova ha ribadito la necessità di... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Teresa Bellanova agli aretini: "Servono coraggio, innovazione e un welfare europeo"

