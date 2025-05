Teotino | Cosa farei se fossi in Italiano? Io andrei al Milan

Gianfranco Teotino, giornalista, ha parlato di Vincenzo Italiano, possibile nuovo allenatore del Milan. Ecco il parere... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Teotino: “Cosa farei se fossi in Italiano? Io andrei al Milan”

Argomenti simili trattati di recente

Cosa sta succedendo con le nuove indagini sul delitto di Garlasco e come siamo arrivati fino a qui: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it, ci immergiamo nelle recenti indagini sul delitto di Garlasco.

“Ecco cosa farà il Parma”, Conte avvertito: l’annuncio

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Parma in un clima di tensione dopo il deludente pareggio contro il Genoa.

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo

Belen Rodriguez ha recentemente affrontato un intervento chirurgico, suscitando preoccupazione tra i fan e i media.

Su questo argomento da altre fonti

Teotino: “Io se fossi in Italiano andrei sulla panchina del Milan”

Come scrive msn.com: Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 in cui ha parlato di Italiano come possibile allenatore del Milan ...

Italiano Milan, Teotino lo consiglia: «Ecco che scelta farei al posto suo»

Si legge su milannews24.com: Italiano Milan, Teotino, noto giornalista, ha consigliato all’attuale tecnico del Bologna di trasferirsi in rossonero: le dichiarazioni Ospite a Sky, Gianfranco Teotino ha parlato così della situazion ...

Inter, Teotino: “Come gestire gli affaticati? Io farei così. Resta poi da vedere se…”

Da fcinter1908.it: Mancano ancora tre giornate alla fine del campionato e il Napoli di Conte è primo con tre punti di vantaggio sull'Inter. Il prossimo turno prevede Torino-Inter alle 18 e Napoli-Genoa alle 20.45, ...