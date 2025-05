Tentato furto al cantiere SSV Lioni-Grottaminarda | sventato grazie al pronto intervento della vigilanza e dei Carabinieri

Nella serata del 24 maggio 2025, il tentativo di furto presso il cantiere SSV Lioni - Grottaminarda è stato prontamente sventato grazie all'intervento tempestivo della vigilanza e dei carabinieri. Intorno alle 22:10, l'operatore, monitorando le telecamere di sorveglianza, ha identificato la presenza di due individui non autorizzati all'interno della zona, avviando così una reazione immediata per garantire la sicurezza del cantiere.

Nel dettaglio, nella serata di ieri, 24.05.2025, alle ore 22.10 circa, presso il Cantiere SSV Lioni - Grottaminarda Galleria S. Filippo Gesualdo (AV), l'operatore presente sul posto, ha notato dalle telecamere in loco la presenza di 2 persone non autorizzate all'interno della zona e ha avvisato...

