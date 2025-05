Tentato attacco a Putin | Mosca accusa Kiev di voler sabotare ogni spiraglio di pace

Un tentativo di attacco a Vladimir Putin ha sollevato nuove tensioni tra Mosca e Kiev, con il Cremlino che accusa l'Ucraina di sabotare ogni possibilità di pace. La denuncia di un'escalation deliberata da parte russa trova l'Europa silente, mentre le Forze Armate russe affermano che Kiev punta a provocazioni anziché a negoziati. La tensione geopolitica continua a crescere, mettendo a rischio la stabilità nella regione.

Il Cremlino denuncia un'escalation deliberata, l'Europa resta in silenzio. Mosca: "L'Ucraina non cerca la pace, ma la provocazione continua" Le Forze Armate della Federazione accusano l'Ucraina di aver tentato deliberatamente di uccidere il Presidente Vladimir Putin, colpendo l'elicottero presidenziale durante un sopralluogo nella regione di Kursk. L'episodio, avvenuto martedì scorso, viene definito da Mosca come un "atto ostile senza precedenti" e rappresenterebbe, secondo l'esercito russo, la prova definitiva che Kiev e i suoi alleati occidentali non sono interessati a un negoziato, ma al proseguimento di una guerra a oltranza...

