tensione fra iran e francia per colpa del festival di cannes

Roma, 25 maggio 2025 – Le relazioni fra Iran e Francia si sono deteriorate in seguito al Festival di Cannes. Teheran ha convocato l'incaricato d'affari francese per manifestare la propria indignazione contro i commenti considerati “offensivi” da parte di Parigi, in reazione ai premi conferiti al regista dissidente Jafar Panahi, la cui figura continua a suscitare controversie internazionali e tensioni diplomatiche.

Roma, 25 maggio 2025 – Tensione fra Iran e Francia a causa del Festival di Cannes. Teheran ha infatti convocato l'incaricato d'affari francese nella capitale iraniana per protestare contro i commenti “offensivi” rilasciati da Parigi in seguito agli onori tributati al regista dissidente Jafar Panahi, vincotore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. “A seguito delle dichiarazioni offensive e delle accuse infondate rivolte dal ministro degli Esteri francese contro l'Iran, l'incaricato d'affari di Teheran è stato convocato al ministero", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna. TOPSHOT - Iranian director and screenwriter and producer Jafar Panahi poses with the trophy during a photocall after winning the Palme d'Or for the film "Un simple accident" (A Simple Accident) during the closing ceremony at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025... 🔗 Leggi su Quotidiano.net