Tennistavolo Mondiali 2025 | Wang Chuqin e Sun Yingsha vincono a Doha anche in singolare

Dopo essersi giĂ messi al collo la medaglia d’oro ieri nel doppio misto, alla Lusail Sports Arena di Doha, in Qatar, sede dei Mondiali individuali 2025 di tennistavolo, i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha completano l’opera, conquistando anche il titolo iridato in singolare. Nel singolare maschile il cinese Wang Chuqin, infatti, regola il brasiliano Hugo Calderano per 4-1 in soli 46 minuti di gioco, mentre nel singolare femminile il derby cinese premia Sun Yingsha, che piega la connazionale Wang Manyu per 4-3 al termine di una battaglia lunga un’ora e 28 minuti. Nel doppio maschile i nipponici Hiroto Shinozuka e Shunsuke Togami  superano in rimonta i taiwanesi Kao Cheng-Jui e Lin Yun-Ju, spuntandola per 3-2 in 51?, infine nel doppio femminile le cinesi Wang Manyu e Kuai Man liquidano l’austriaca Sofia Polcanova e la romena Bernadette Szocs per 3-0 in 21?... 🔗 Leggi su Oasport.it