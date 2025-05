Telefono a scatti | Fotografare con lo smartphone | tecnica creatività e gusto

...proprio dispositivo può fare la differenza. Unisciti a noi per "Telefono a scatti", un evento che si svolgerà venerdì 6 giugno al bar "Al vecchio tram" in piazza Garibaldi 15. Scopri la tecnica, la creatività e il gusto necessari per trasformare le tue immagini in opere d'arte, sfruttando al massimo il potere del tuo smartphone. Non perdere questa opportunità di esprimere la tua visione!

Venerdì 6 giugno al bar "Al vecchio tram" in piazza Garibaldi 15 si terrà "Telefono a scatti", un corso pratico e teorico dedicato al potere evocativo della fotografia realizzata con lo smartphone. In un'epoca in cui ogni tasca contiene una fotocamera, imparare a utilizzare al meglio il

