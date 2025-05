Taviano e Corsano al voto | i dati dell’affluenza nei centri salentini

CORSANO/TAVIANO – Inizia oggi e proseguirà domani la tornata elettorale per le amministrative 2025 nei centri salentini di Corsano e Taviano. Gli elettori sono chiamati a esprimere il proprio voto per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei nuovi rappresentanti. In questo contesto, analizzeremo i dati dell'affluenza nei seggi, riflettendo sull'importanza di queste elezioni per le comunità locali.

CORSANO/TAVIANO – Sono due i centri salentini coinvolti nella tornata elettorale delle amministrative 2025: si tratta di Corsano e Taviano, dove nella giornata di oggi e in quella di domani, si stanno svolgendo le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei nuovi...

Taviano e Corsano al voto: i dati dell’affluenza nei centri salentini

