Tass ' Istanbul sede probabile per nuovi colloqui Mosca-Kiev'

Istanbul sembra essere la candidata principale come sede per il prossimo ciclo di colloqui tra Russia e Ucraina, secondo una fonte dell'agenzia Tass. La scelta si deve a motivi logistici e pratici, escludendo il Vaticano. Questa decisione potrebbe segnare un passo importante nel percorso diplomático per cercare una soluzione al conflitto, aprendo nuove possibilità di dialogo tra le parti coinvolte.

Istanbul è al momento la sede più probabile per il secondo round di colloqui diretti tra Russia e Ucraina: lo ha dichiarato una fonte all'agenzia di stampa russa Tass. "Il Vaticano non diventerà sicuramente una sede dell'incontro per una serie di motivi, tra cui quelli logistici. Istanbul è l'opzione più probabile al momento. I dettagli saranno annunciati a breve", ha affermato la fonte all'agenzia di stato russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tass, 'Istanbul sede probabile per nuovi colloqui Mosca-Kiev'

Ucraina: Tass, Istanbul sede più probabile per secondo round negoziati

Secondo fonti russe, Istanbul è attualmente la sede più probabile per il secondo round di negoziati diretti tra Russia e Ucraina.

Ucraina: Tass, colloqui Russia-Kiev a Istanbul inizieranno domani

I negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina si apriranno domani, 16 maggio, a Istanbul, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass.

Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: Medinsky guiderà delegazione russa

Vladimir Putin non parteciperà ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

